Juventus, Jorginho si è offerto: il centrocampista valuta il ritorno in Italia dopo l’esperienza in Premier

Jorginho potrebbe presto ritornare in Italia. Secondo quanto rivelato da TuttoSport, il centrocampista è attualmente in trattativa con l’Arsenal per il prolungamento del contratto dal 2025 al 2026, ma, pensa seriamente al ritorno nel Paese che l’ha lanciato.

L’ex SSC Napoli si sarebbe offerto alla Juventus per rilanciare la sua carriera. Dopo le esperienze a Napoli, Chelsea ed Arsenal, il centrocampista potrebbe ora ritornare in Italia per indossare la maglia bianconera.

JORGINHO ALLA JUVENTUS, TIFOSI BIANCONERI APPROVANO L’ACQUISTO DEL CENTROCAMPISTA EX NAPOLI

I tifosi bianconeri sarebbero entusiasti di un possibile acquisto di Jorginho. Nonostante non sia più giovane, l’ex Napoli è ancora uno dei migliori calciatori al Mondo nel suo ruolo.