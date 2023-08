Juventus: Kean si allontana dal Fulham e “blocca” l’arrivo di Morata

La Juventus vorrebbe aggiungere ancora un attaccante alla rosa da consegnare a Massimiliano Allegri per provare l’assalto della Serie A 2023/2024. Ormai quasi tramontata la pista che porta a Romelu Lukaku, sul tavolo di Cristiano Giuntoli è sempre caro il nome nel grande ex Álvaro Morata.

Allegri riabbreccerebbe volentieri il suo ex attacante ma la trattativa con l’Atlético Madrid non è facile. I colchoneros hanno ricevuto diverse offerte per il loro centravanti anche direttamente dall’Italia: sia Roma che Inter avevano infatti provato a riportare lo spagnolo in Italia pur senza successo.

La cifra per far svuotare gli armadietti di Morata del Wanda Metropolitano si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che nessuno, attualmente, si è deciso di sborsare.

Inoltre, c’è un altro grande impedimento dell’ultim’ora che allontana Morata dalla Juventus, ovvero la cessione di Moise Kean. I dirigenti bianconeri stanno facendo di tutto per cedere l’attaccante italiano che sembra vicino al Fulham, ma è stato lo stesso tecnico degli inglesi a dichiarare che il profilo di Kean non è di suo gradimento.

L’ultima settimana di calciomercato sarà quindi decisiva per provare a piazzare Kean magari al Siviglia che ha ancora bisogno di una punta. Negli ultimi giorni si era avvicianto il nome di Kean anche al Milan che ha bisogno di un vice Giroud di esperienza e affidabilità.