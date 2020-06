Juventus, Khedira ai tifosi: “A mio agio in Italia, ma spero di tornare a vivere in Spagna”

Sami Khedira risponde tramite il proprio profilo Instagram alle domande dei tifosi. Al centrocampista tedesco è stato chiesto se avesse il desiderio di tornare in Spagna, dove ha giocato dal 2010 al 2015 con la maglia del Real Madrid prima di approdare alla Juventus.

Ecco cos’ha dichiarato:

“Sono tedesco, sono sempre felice quando sono in Germania, ma anche in Italia mi sento a mio agio. Per me però il paese più impressionante è la Spagna: ho vissuto per cinque anni, ho conosciuto persone fantastiche. Spero di poter tornare di nuovo a vivere in Spagna”.

Poi sull’italiano: “Credo che il mio livello sia abbastanza buono. Capisco quasi tutto. Guardo notizie e la televisione italiana. Lo sto ancora imparando, non è facile per me parlarlo. Posso migliorare ancora.

Sul tempo libero: “Mi piace prendermi cura del mio corpo. Mi piace poi uscire, prendere un caffè con i miei amici e ascoltare la musica. Il mio nuovo hobby è imparare a suonare il piano, anche se non sono bravissimo, ma mi rilassa. Mi piace imparare cose nuove”.