Juventus, Khedira: “Nessuna proposta di rescissione. Sarei contento di andare in Premier”

Sami Khedira torna a parlare del futuro e del difficile periodo che sta vivendo con la maglia della Juventus. Il centrocampista tedesco si allena in gruppo, ma non rientra tra i piani di Pirlo e non è mai stato convocato fino a questo momento. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di ZDF:

Sui colloqui con altri club: “Ci sono sempre dei colloqui, che poi non è detto che si trasformino in trasferimenti. Certo sarei molto contento di andare in Premier League, sono un grande tifoso del campionato inglese e mi stimolerebbe molto giocarci. Se ci sarà un’opportunità di trasferirmi in Inghilterra allora la valuterò come opzione, vedremo cosa accadrà”.

Sulla rescissione contrattuale: “Non c’è stata una proposta in tal senso, non abbiamo mai parlato di questioni finanziarie”.

Sul momento: “Non è frustrante, ma ovviamente non si può essere soddisfatti. Io voglio certamente giocare, ma la colpa non è di Andrea Pirlo. Lui vuole giocare il suo calcio ed io devo accettarlo.

Quando me ne andrò mi piacerebbe essere ricordato dalla Juventus come un grande calciatore. Magari in questa fase come la miglior riserva o il miglior giocatore non considerato che abbiano mai avuto”.