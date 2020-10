Juventus, Khedira non vuole rescindere: può restare fino a gennaio

La Juventus è concentrata sul mercato in uscita, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Rennes per la cessione di Rugani (il giocatore è già in Francia per le visite mediche) e sperano di piazzare nelle prossime ore anche Douglas Costa e Mattia De Sciglio. In ballo poi la rescissione contrattuale di Sami Khedira.

Proprio la situazione legata al tedesco sarebbe quella con maggiori criticità, la società da tempo ha messo in chiaro le cose con il giocatore e il suo entourage, ma al momento il centrocampista non ha intenzione di lasciare Torino.

All’inizio della scorsa settimana le parti sembravano vicine a trovare un accordo, ma Khedira per liberarsi dai bianconeri chiede tutti i 6 milioni di euro previsti dall’ultimo anno di contratto.

La Juve non ha comunque intenzione di mollare e continua il pressing sul centrocampista per convincerlo a rescindere il contratto. Più passa il tempo però e più aumentano le possibilità che il giocatore resti in bianconero fino a gennaio, quando sarà libero di firmare per qualsiasi club.

Qualora si andasse in questa direzione, la Juve potrebbe tenere il tedesco fuori rosa fino all’addio definitivo.