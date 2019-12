Juventus, Khedira rischia l’esclusione dalla lista Champions

La Juventus è tornata a lavoro dopo le vacanze natalizie per preparare la sfida interna con il Cagliari, in programma lunedì 6 gennaio alle ore 15. La gara con i sardi darà inizio ad un ciclo ricco di impegni per i bianconeri, impegni che culmineranno nella doppia sfida degli ottavi di Champions con il Lione.

LISTA CHAMPIONS – In attesa di novità dal mercato di gennaio, Maurizio Sarri sta già pensando a chi dovrà inserire nella lista Champions in vista del doppio impegno con i francesi. Scelta che si baserà appunto su quanto accadrà sul fronte entrate e sul fronte uscite.

EMRE CAN IN PARTENZA – Tra i probabili partenti figura sicuramente Emre Can, impiegato pochissimo da Sarri e nel mirino del Paris Saint-Germain. La Juve è pronta a cedere, ma in cambio chiede il cartellino di Paredes, che a Parigi ha faticato ad imporsi.

ESCLUSIONE ECCELLENTE – Qualora l’argentino arrivasse a Torino a gennaio sarà sicuramente incluso nella lista Champions. A farne le spese in tal caso sarebbe Sami Khedira, di rientro dall’infortunio solamente nei primi di marzo.