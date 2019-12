Juventus, Khedira: “Sto tornando”. I tifosi: “Fai con calma”

Sami Khedira sta lavorando per tornare al più presto dopo l'operazione al ginocchio. Alcuni tifosi, però, non sono dalla sua parte

Sami Khedira è al lavoro per rientrare al più presto dopo l’operazione al ginocchio. Il centrocampista si era fermato nel match con il Sassuolo e nei primi di dicembre si è sottoposto ad un intervento di “pulizia” per via artroscopica al ginocchio sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita ma i tempi di recupero sono piuttosto lunghi, per il rientro se ne riparlerà a fine febbraio.

SOCIAL – Nella giornata di ieri il giocatore ha postato una foto su Instagram e Twitter con la frase: “On my way back”, “sto tornando”. Nei commenti, però, vari tifosi bianconeri gli hanno intimato di “fare con calma”, sperando di rivederlo in campo il più tardi possibile.

POCO GRADIMENTO – Il rapporto tra Khedira e una parte dei tifosi della Juventus non è dei migliori, alla base non ci sarebbe alcuno screzio ma solamente il tipo di gioco espresso dal centrocampista, lento e poco appariscente ma fondamentale dal punto di vista tattico.

PERNO DEL CENTROCAMPO – Per gli allenatori, invece, il tedesco è un elemento inamovibile, per Allegri era un titolare fisso e la stessa cosa è accaduta con Sarri in questo inizio di stagione. Ciò si spiega con la grande intelligenza tattica del giocatore, che spesso si trova nel posto giusto al momento giusto e si rivela preziosissimo in fase di interdizione.