Juventus, Khedira torna a correre, ma rischia l’esclusione dalla lista Champions. Il rinnovo si allontana

Sami Khedira continua il percorso di recupero dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. Il centrocampista tedesco ha iniziato nuovamente a correre, svolgendo una breve seduta individuale. Primo passo verso il rientro che sarà comunque lento e graduale per evitare complicazioni.

TEMPI DI RECUPERO – Al momento non è semplice fissare la data del ritorno in campo, si parla di fine febbraio/inizio marzo, ma conoscendo il passato di Khedira la cautela è d’obbligo e dallo staff bianconero non intendono sbilanciarsi.

ESCLUSIONE – Per rivedere in campo il tedesco ci vorrà ancora tempo e Sarri è chiamato a prendere una decisione relativa alla lista Champions. Fino a quando è stato a disposizione Khedira era uno degli intoccabili per il tecnico, ma ora le sue quotazioni sono al ribasso ed Emre Can è favorito per prendere il posto del connazionale.

RINNOVO – L’infortunio ha complicato anche la questione rinnovo, Khedira è in scadenza di contratto nel 2021 e la Juve vuole valutare con attenzione la tenuta fisica del giocatore prima di proporre il prolungamento. In caso di mancato rinnovo, il tedesco in estate finirà sul mercato.