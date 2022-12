Juventus, Kiwior primo obiettivo per la difesa

Jakub Kiwior sarebbe il primo obiettivo per la difesa bianconera. Il polacco sta facendo tanto bene con la maglia dello Spezia

Nonostante le voci di possibile rinnovo con il club ligure, Jakub Kiwior potrebbe comunque salutare La Spezia nelle prossime sessioni di mercato. Il calciatore polacco piace, e non poco, a varie squadre con anche la Juventus intenzionata a prelevarlo.

Il giocatore potrebbe essere il rinforzo utile a migliorare un reparto arretrato già forte come quello bianconero, che però ha bisogno di uno o due rinforzi. Considerando il possibile addio di Daniele Rugani a gennaio, la Juventus potrebbe provare uno o più colpi.

Bianconeri all’assalto

Il giocatore piace anche a Roma e Napoli, ma la Juventus sembra essere molto più motivata al momento nel volerlo prendere. Kiwior avrebbe addirittura superato nelle gerarchie Pavlovic del Salisburgo: i bianconeri vogliono primariamente il difensore polacco.

Qualche settimana fa Sky Sport parlava così del calciatore: “Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, la prima esperienza tra i grandi è con l’FK Zeleziarne Podbrezova, in Serie A slovacca. Poi il passaggio allo Zilina, con ottime prestazioni che gli valgono la chiamata dello Spezia in Serie A. L’anno scorso 22 presenze con i bianconeri e prestazioni in crescendo per lui, tanto da attirare già quest’estate le attenzioni del West Ham. La scelta di Kiwior è stata di rimanere allo Spezia con un ruolo da protagonista in vista del Mondiale, prima di un passaggio in una big. Ora potrebbe essere arrivato il suo momento“.