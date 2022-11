Juventus, Kiwior si allontana

Kiwior dello Spezia si starebbe allontanando dalla Juventus, con i liguri che sarebbero intenzionati ad inserire una clausola rescissoria nel suo possibile nuovo contratto

Kiwior è uno dei profili maggiormente di rilievo attualmente nel nostro calcio. Il difensore polacco sta vivendo un ottimo avvio di stagione, tanto da essere sotto i riflettori di squadre da tutta Europa. Tra di queste anche la Juventus, pronta a provarci nell’immediato futuro per lui.

Il calciatore, però, sembra non essere destinato ad andare via dalla Liguria almeno nell’immediato futuro. Il difensore, infatti, potrebbe presto rinnovare con la squadra con addirittura l’inserimento di una clausola rescissoria che possa impedirne l’addio.

La clausola

Lo Spezia sarebbe, infatti, intenzionato al rinnovo di contratto con una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro che impedirebbe l’inserimento delle squadre interessate al giocatore. Su Kiwior ci sono Milan, Roma, Juventus, Napoli, Inter e anche alcune squadre estere. Tanta carne al fuoco per lui, visto che sta vivendo una stagione incredibile che lo ha portato al mondiale in Qatar.

Dopo i mondiali ci saranno prove di rinnovo, con la clausola rescissoria che potrebbe però essere una lama a doppio taglio per lo Spezia. Infatti, nel caso in cui fosse così “bassa” consentirebbe a chiunque di pagarla e di evitarsi la coda per poterlo acquistare. Il calciatore, per ora, non ha deciso cosa fare ma la volontà sarebbe quella di un netto salto di qualità. In Italia c’è la coda, tanto che ha l’imbarazzo della scelta su dove andare a giocare. Resterà da capire quale sarà la sua volontà.