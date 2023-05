Juventus – Koopmeiners: le mosse di Giuntoli

Giuntoli ha in mente il nome di Teun Koopmeiners per la Juventus, così come riporta Tuttosport: le ultime news

La Juventus ha diverse problematiche da affrontare, non ultima quella legata al calciomercato. Stando a quanto riportato d Tuttosport, noto quotidiano sportivo, il club sarebbe pronto a nuove dinamiche di mercato.

Centrocampo reparto più colpito

Quello che sembrava certo ieri, non lo è oggi: il centrocampo è il reparto più colpito con la perdita di Rabiot, le partenze di McKennie e Paredes. Si spera in un ritorno al vecchio e vero Paul Pogba, ma il francese da solo non basta.

L’interessamento per Milinkovic-Savic sembrerebbe proibitivo per il costo del cartellino, per questo l’operazione resta complicata.

Il nuovo nome voluto da Giuntoli è quello di Teun Koopmeiners, colonna portante del centrocampo dell’Atalanta, con uno stipendio attuale di 2 milioni di euro, sicuramente più abbordabile.