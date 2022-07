Juventus, Kostic potrebbe rimanere all’Eintracht

Filip Kostic potrebbe rimanere in Germania. Il talento serbo si è visto accostato alla Juventus, che nelle ultime settimane avrebbe mollato il colpo

La Juventus sembra aver mollato la pista che porterebbe a Filip Kostic. Il talento serbo, salvo clamorosi ribaltoni, resterà all’Eintracht Francoforte per ora. Il giocatore è in scadenza nel 2023 e aveva un accordo con la Juventus per uno stipendio da circa 2, 5 milioni di euro a stagione più relativi bonus.

Il suo futuro sembrerebbe però non essere a Torino, con i bianconeri che avrebbero deciso di non acquistarlo dopo l’arrivo di Angel Di Maria. Il giocatore sembra ancora in uscita, ma i tedeschi sembrano voler provare a convincerlo a restare con un ricco rinnovo di contratto.

Notizia dalla Germania

Secondo fonti tedesche, infatti, il calciatore potrebbe rinnovare il proprio contratto con i tedeschi passando a percepire circa 4/5 milioni di euro dagli attuali 3.8. Il giocatore sembra pensarci, anche se la sua volontà sarebbe quella di confrontarsi con una big del calcio mondiale. La Juventus sembra non essere intenzionata, almeno per ora, a fare una mossa concreta e per il secondo anno di fila potrebbe saltare il trasferimento del serbo in Italia.

Nonostante tutto, infatti, il presidente dei tedeschi sembrerebbe convinto che il giocatore possa restare in Bundesliga e disputare la prossima stagione proprio con i tedeschi. I bianconeri avrebbero mollato anche per via delle richieste ritenute troppo dispendiose. Sul giocatore resta vivo l’interesse del Besiktas, oltre che di alcune squadre di Premier League. Probabile però che alla fine possa restare sul serio nella sua attuale squadra, per provare a far bene in Champions League.