Juventus, la decisione su Luca Pellegrini: a giugno torna a Torino

La Juventus ha preso la decisione definitiva su Luca Pellegrini, terzino acquistato in estate dalla Roma nell’ambito dell’operazione Spinazzola e ceduto in prestito al Cagliari per trovare continuità. Stando a quanto trapela dall’ambiente bianconero, la Juve terrà il giocatore in rosa una volta rientrato dalla Sardegna nella prossima estate.

GRADIMENTO – La società bianconera ha monitorato con attenzione il terzino in questa prima parte di stagione e sarebbe molto soddisfatta del rendimento. Pellegrini, inoltre, gode della stima di Maurizio Sarri, pronto a puntare su di lui nella prossima stagione.

PUNTO FERMO – Pellegrini sta trovando tanto spazio in questa prima parte di campionato nell’undici di Maran, in breve tempo è divenuto un titolare inamovibile e le 18 presenze stagionali lo dimostrano. Fino a questo momento il terzino ha giocato quasi 1.500 minuti e collezionato ben 4 assist.

RITORNO – A giugno il giocatore farà ritorno a Torino, pronto a giocarsi le sue carte nell’undici di Sarri. Davanti troverà la concorrenza di Alex Sandro, ma l’impressione è che, con le varie competizioni a cui prenderà parte la Juventus, riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante.