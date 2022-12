Juventus, la lista della spesa di Allegri

Massimiliano Allegri ha individuato i rinforzi ideali per la sua Juventus e ha puntato su Alexis Mac Allister del Brighton e Diogo Dalot del Manchester United

L’allenatore bianconero avrà ancora più potere nei prossimi mesi, visto che il nuovo consiglio di amministrazione nominato da Exor non comprende una “figura sportiva” come il vicepresidente Pavel Nedved in passato. Ciò significa che Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini definiranno la strategia di trasferimento per gennaio e, potenzialmente, per l’estate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino Mac Allister è uno degli obiettivi di Allegri per giugno, anche se la possibile cessione di Weston McKennie a gennaio aprirebbe la strada alla sua firma nella finestra di trasferimento invernale. Secondo quanto riportato, i colloqui preliminari tra la Juventus e il Brighton sono già iniziati.

Altre opzioni

Sergej Milinkovic-Savic rimane un’opzione in mezzo al campo, mentre Allegri cercherà di convincere Adrien Rabiot a prolungare il suo contratto all’Allianz Stadium, anche se il francese riceverà offerte da Inghilterra e Spagna e sarà disponibile come free agent a giugno, quando scadrà il suo contratto.

Dalot è un’opzione per la difesa, visto che Juan Cuadrado e Alex Sandro difficilmente rinnoveranno i loro attuali contratti in scadenza a giugno. Il Manchester United ha attivato una clausola per prolungare il contratto dell’ex milanista fino al giugno 2024. Secondo quanto riportato, Allegri preferisce Dalot a Rick Karsdorp e Ivan Fresneda, ma la Juventus avrà bisogno di almeno due nuovi terzini sia a gennaio che nel 2023-24. Difficile che il portoghese possa, però, arrivare allo stato attuale delle cose.