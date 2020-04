Juventus, la lista di Sarri: CR7, de Ligt e Bentancur incedibili, Pjanic può partire

Lo stop alle competizioni dettato dall’emergenza Covid-19 ha permesso alla Juventus e a Maurizio Sarri di iniziare la fase delle valutazioni. Tecnico e società stanno riflettendo sul rendimento dei calciatori fino a questo momento in virtù della prossima sessione di mercato.

INCEDIBILI – Stando a quanto riporta stamani TuttoSport, sulla lista di Sarri ci sarebbero vari giocatori inamovibili, su tutti Cristiano Ronaldo e de Ligt, rispettivamente presente e futuro della Juventus. Incedibili anche Demiral e Bentancur, con quest’ultimo riuscito a spodestare Miralem Pjanic.

BOCCIATI – In cima alla lista di coloro che hanno deluso le aspettative c’è proprio il bosniaco, che si è fatto soffiare il posto da titolare dall’ex Boca. Per Sarri Pjanic non è più incedibile, per questo l’addio non è da escludere.

Tra i possibili partenti figurano anche i nomi di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, entrambi utilizzati con il contagocce dal tecnico ex Napoli. La Juventus attende offerte concrete per lasciarli andare.

Sulla corsia di sinistra rientrerà invece Luca Pellegrini, che ha fatto bene nel periodo in prestito al Cagliari.