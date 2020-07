Juventus, la lista di Sarri: Jorginho, Milik ma non solo

In attesa di capire se riuscirà a guadagnarsi la conferma, Maurizio Sarri pensa alla prossima stagione, fornendo indicazioni alla dirigenza sui nuovi giocatori che dovranno arrivare. Il tecnico vuole elementi che già conoscano il suo modo di giocare e non è un caso che in orbita Juve ci siano profili già allenati in passato.

A confermare ciò è il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, che tramite il proprio profilo Twitter ha fornito importanti indicazioni sul mercato dei bianconeri:

“Buongiorno. Giusta la conferma di #Pioli se la meritava. Intanto la “lista della spesa” di #Sarri, com’era stato già anticipato, prevede giocatori che conosce bene (vedi # Jorginho e #Milik) ma il cammino champions sarà importante anche per lui”.

Jorginho, Milik, ma non solo. Stando alle indiscrezioni giunte nelle scorse settimane, nel mirino della Juventus ci sarebbe anche Emerson Palmieri, primo nome per la corsia sinistra di difesa.

Sarri ha la coperta corta sulle corsie esterne e ha chiesto l’arrivo del brasiliano, che arriverebbe per giocarsi il posto con Alex Sandro. Difficile la conferma di Luca Pellegrini, di rientro dal prestito al Cagliari. L’ex Roma potrebbe finire al Napoli nell’ambito dell’affare Milik.