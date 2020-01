Juventus, la priorità di Paratici è la cessione di Emre Can: gli aggiornamenti

Dopo aver prelevato Dejan Kulusevski dall’Atalanta (visite mediche in corso per il centrocampista), la Juventus continua a lavorare in chiave mercato per sfoltire la rosa di Maurizio Sarri. Piazzati Mandzukic e Perin, la priorità del direttore sportivo Paratici ora è cedere Emre Can.

NECESSITA’ – Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la partenza del tedesco è un passo necessario e fondamentale per la Juventus, che cedendo il centrocampista incasserebbe denaro liquido utile a risanare le casse del club o potrebbe inserirlo in un’operazione come contropartita.

PSG ALLA FINESTRA – Al momento il club maggiormente interessato al giocatore è il Paris Saint-Germain. Gli agenti di Emre Can da giorni sono a Parigi per trattare con i francesi e cercare l’intesa economica sul contratto. La sensazione stavolta è che l’affare possa concludersi al più presto.

MODALITA‘ – Resta da capire quali saranno le modalità per mettere a segno l’operazione. La Juve vorrebbe in cambio il cartellino di Paredes, ma c’è distanza dalla valutazione che ne fa Leonardo. Per tale motivo non è da escludere che Emre Can venga ceduto in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro.