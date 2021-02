Juventus, la priorità per giugno è il terzino sinistro: obiettivo Renan Lodi

La sessione invernale di mercato della Juventus si è chiusa senza colpi di scena. Il club bianconero ha deciso di rimandare tutto alle prossima estate, con le priorità già fissate sull’agenda del direttore sportivo Paratici.

La Juventus ha bisogno di un terzino sinistro che funga da alternativa ad Alex Sandro. Il brasiliano ha accusato vari problemi fisici quest’anno e Frabotta è ancora troppo acerbo per prendere in mano le redini della corsia di sinistra.

Il club sta cercando un giocatore di livello e, stando alle ultime indiscrezioni, in cima alla lista ci sarebbe Renan Lodi, esterno mancino classe 1998 dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana.

Il giocatore non è un titolarissimo per Simeone, che spesso lo alterna con Mario Hermoso. L’Atletico, inoltre, è molto interessato a Marcos Alonso, in uscita dal Chelsea, e, qualora riuscisse a mettere le mani sullo spagnolo, sarebbe pronto a dare il via libera alla cessione di Renan Lodi.

La Juventus è al lavoro per studiare la strategia giusta e convincere l’Atletico, con cui i rapporti sono da sempre ottimali. Il prezzo del cartellino del brasiliano si aggira sui 40 milioni di euro.