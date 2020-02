Juventus, la richiesta di Rabiot alla società: il retroscena

In questi primi mesi vissuti con la maglia della Juventus Adrien Rabiot non è riuscito a scaldare il cuore dei tifosi bianconeri. Le prestazioni del centrocampista stanno migliorando partita dopo partita, per Sarri è un titolare ma il francese è ancora distante dai livelli espressi al Paris Saint-Germain.

MINUTAGGIO – Dopo una prima parte di campionato passata più in panchina che in campo, Rabiot ha conquistato la fiducia di Sarri ed è partito titolare per 8 volte nelle ultime 9 partite. Il tecnico sta preferendo le sue qualità alla quantità di Matuidi, che è arretrato alle spalle del numero 25 nelle gerarchie.

RETROSCENA – Rabiot è felice alla Juventus e, stando a quanto riporta Calciomercato.com, nel momento in cui hanno iniziato a circolare voci di mercato sul suo conto ha fatto una precisa richiesta alla società, quella di dargli tempo, fiducia e di non essere ceduto nella prossima estate per giocarsi una nuova stagione in maglia bianconera.

RISPOSTA – Rabiot ha formulato la sua richiesta una volta appreso l’interesse della Juve per Pogba, la società ha apprezzato la volontà del centrocampista e punterebbe a confermarlo anche in vista del prossimo anno.