Juventus, la ricostruzione: il motivo per cui Rugani ha fatto il tampone

Il Coronavirus colpisce anche la Serie A, il primo calciatore a risultare positivo è il difensore Daniele Rugani, come riportato nella serata di ieri sul sito ufficiale della Juventus. Ora l’intera squadra di Maurizio Sarri è in quarantena, così come l’Inter, che solamente pochi giorni fa aveva affrontato i bianconeri in campionato.

GLI EVENTI – Rugani al momento è in buone condizioni e non ha bisogno di medicinali. L’allarme è scattato due sere fa quando il giocatore ha misurato la febbre e il termometro segnava 37,4. Il giocatore ha così allertato il proprio medico e si è sottoposto al tampone, risultato positivo nella giornata di ieri. Rugani si è poi spostato al J Hotel, struttura che la società ha messo a disposizione per i calciatori che vogliono isolarsi per precauzione dalle proprie famiglie.

MESSAGGIO SOCIAL – Nel frattempo sui Rugani ha rassicurato tifosi e amici sul suo stato di salute. Ecco il messaggio apparso stamani sul suo profilo Instagram:

“Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.

#grazie”.