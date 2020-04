Juventus, la società richiamerà i giocatori all’estero solo se ci sarà una data ufficiale per la ripresa

La decisione della società bianconera in virtù dell'incertezza che ancora regna sul ritorno in campo

“Io oggi non do assolutamente per certo né la ripresa del campionato né quella degli allenamenti il 4 maggio“. Con queste parole il ministro dello Sport Spadafora, intervenuto ieri sera nel corso del Tg2, getta acqua sul fuoco a chi ritiene ormai imminente la ripresa delle attività sportive nel nostro paese.

I vari organi calcistici stanno discutendo sul ritorno in campo, sui tempi e sulle modalità, ma ancora non è stata presa alcuna decisione ufficiale e non sono da escludere tempistiche più lunghe qualora non si dovesse arrivare all’accordo.

La Juventus, come tutti i club di Serie A, attende notizie in merito, ma nel frattempo non richiamerà i giocatori che attualmente si trovano all’estero. Stando infatti a quanto riporta Tuttojuve.com, la società bianconera, fino a quando non ci sarà una data ufficiale per riprendere le attività, non si attiverà per far rientrare i giocatori.

L’unico giocatore tornato in Italia al momento è Miralem Pjanic. Il centrocampista è nella sua casa torinese e continua a seguire i dettami dello staff allenandosi nella propria palestra.

Se gli altri giocatori in giro per il mondo vorranno rientrare a Torino lo faranno su base volontaria. Per il momento la Juventus non obbligherà nessuno a fare le valigie e tornare in città.