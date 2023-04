Juventus, l’Arsenal potrebbe offrire due giocatori per Vlahovic

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, i bianconeri potrebbero ricevere un’offerta dall’Arsenal per Vlahovic

Mercato fatto di continuo cambiamento per l’Arsenal, la prossima estate. I gunners sembrano intenzionati a prendere un nuovo attaccante e il prescelto sarebbe Dusan Vlahovic. Dopo averci provato oltre un anno e mezzo fa, il serbo preferì i bianconeri, ora gli inglesi potrebbero prelevare Il giocatore in estate.

Il club londinese sarebbe interessato ad inserire Granit Xhaka e Nicolas Pepe nella trattativa per arrivare al serbo. Il calciatore, per ora, non ha espresso la sua opinione sulla trattativa ma la Juventus non sarebbe tanto convinta dello scambio.

Solo cash

I bianconeri potrebbero volere soltanto soldi per l’attaccante serbo, da reinvestire su un’altra punta che potrebbe essere Scamacca. Granit Xhaka non sembra essere un profilo gradito dai bianconeri, con Nicolas Pepe che sarebbe però un potenziale rimpiazzo per Angel Di Maria.

Intanto, Allegri qualche settimana fa ha parlato della mancanza di gol del giocatore serbo: “Dusan si è definitivamente sbloccato? Non è solo colpa di Vlahovic, se non è riuscito a segnare per così tanto tempo, credo che la squadra debba fare meglio”.

Un mese fa anche le parole della fidanzata del serbo. Ecco cosa ha detto: “Ha avuto grandi successi a Firenze e poi quando è arrivato alla Juventus si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Da un giorno all’altro si è ritrovato a Torino, a giocare per la Juventus. La sua vita è stata stravolta. Ho visto il cambiamento nel giro di pochi giorni. L’hanno prelevato da Firenze e trasportato a Torino con i tifosi della Fiorentina che cercavano di affossarlo. È un momento no che probabilmente doveva arrivare”.