Juventus, l’assist dell’agente di Locatelli: “Cerchiamo una nuova esperienza, vuole la Champions”

Manuel Locatelli è pronto al grande salto in una big. Il centrocampista classe 1998 del Sassuolo e della nazionale di Mancini sta vivendo un’annata da assoluto protagonista e in estate potrebbe andar via per approdare in un top club.

A parlare del futuro del giocatore ci ha pensato direttamente il suo agente Stefano Castelnovo ai microfoni del Daily Mail. Ecco quanto dichiarato:

“I rapporti con il Sassuolo sono ottimi, la società è ambiziosa, vediamo cosa succederà in futuro. Se dovesse arrivare una buona offerta, sarà interesse di tutte le parti giungere ad un accordo. Saremo sempre grati al Sassuolo, così come al Milan.

Adesso credo che lui sia alla ricerca di una nuova esperienza, in Italia o all’estero. Sogna di poter giocare la Champions League: spero che sia lui che il Sassuolo possano ricevere un bel regalo in estate”.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, al momento in pole position ci sarebbe la Juventus di Agnelli, pronta a tornare all’assalto in estate dopo il tentativo effettuato nell’ultima sessione di mercato.