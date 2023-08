Juventus, Lazio in trattativa per Luca Pellegrini e Nicolo Rovella

Il fatto che Juventus e Lazio stiano parlando di Luca Pellegrini non è una novità. Considerando che ha trascorso la seconda metà della stagione 2022-23 in prestito a Roma e che ha un grande estimatore nell’allenatore laziale Maurizio Sarri, cercare di trovare una sorta di accordo non è una novità. Ma la novità è che Lazio e Juve sembrano parlare di un accordo che vada oltre Pellegrini

Si tratta di un accordo che coinvolge il centrocampista Nicolò Rovella, che si trova in bilico tra il tentativo di dimostrare il proprio valore alla Juventus e la tutela dei propri interessi di giocatore. Secondo quanto riportato ida Romeo Agresti di Goal Italia e Alfredo Pedulla di SportItalia, Juve e Lazio sono in trattativa per il giovane centrocampista italiano Rovella, che in caso di cessione porterebbe un po’ di liquidità. Necessaria dopo che la proposta di scambio con il Chelsea che coinvolgeva Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku è stata accantonata.

Secondo Mirko Di Natale di TuttoJuve, la Juventus vuole una cifra intorno ai 20 milioni di euro per Rovella, che quest’estate è tornato a Torino dopo un’annata produttiva in prestito al Monza. Non è chiaro se si tratterà di una formula di prestito con opzione di acquisto o di una cessione a titolo definitivo.

Le ultime sulla trattativa

Secondo Pedulla, Rovella, che in passato era visto da molti come uno che poteva essere almeno la riserva di Manuel Locatelli, è molto aperto al trasferimento alla Lazio a causa di tutti i centrocampisti che sono ancora in circolazione alla Juventus. Pur affermando che l’allenatore della Juve Max Allegri è un estimatore di Rovella, Pedulla aggiunge che il 21enne centrocampista ha sostanzialmente dato il via libera al trasferimento alla Lazio.

In precedenza è stato riferito che la Juve potrebbe mandare Rovella in prestito quest’estate, ma la grande differenza è che se la Lazio lo ingaggia in prestito avrebbe anche un’opzione di acquisto o l’obbligo di rendere il trasferimento permanente.

Sul fronte Pellegrini, Juventus e Lazio potrebbero accordarsi per un prestito biennale con obbligo di acquisto. Secondo quanto riferito, la Juve e la Lazio sono ancora distanti di qualche milione di euro per quanto riguarda il futuro compenso per Pellegrini, che ha disputato solo sette partite di campionato dopo il suo trasferimento nella capitale italiana lo scorso gennaio.