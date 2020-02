Juventus, le ultime in vista del Lione: Pjanic ci sarà, Higuain in forte dubbio

Buone notizie per il bosniaco, dubbi sulla presenza di Higuain. Le ultime

La Juventus è al lavoro per preparare la sfida di mercoledì con il Lione, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutti i fari sono puntati sulle condizioni degli infortunati, in primis quelle di Miralem Pjanic e di Gonzalo Higuain.

AGGIORNAMENTI – Per quanto riguarda il centrocampista bosniaco arrivano buone notizie, il giocatore si è allenato in gruppo ed è pienamente recuperato. Mercoledì riprenderà in mano le chiavi del centrocampo dal primo minuto.

DUBBIO HIGUAIN – A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni del Pipita, ancora alle prese con il lavoro personalizzato per recuperare dalla lombalgia. L’impressione è che riuscirà a rientrare tra i convocati, ma difficilmente sarà impiegato dall’inizio.

PROBABILE FORMAZIONE

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo; Matuidi, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Sarri.