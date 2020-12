Juventus, le ultime in vista dell’Atalanta: Danilo favorito su Alex Sandro, Morata e Ronaldo in avanti

Mancano poche ore al big match delle 18:30 tra Juventus e Atalanta, gara che aprirà il mercoledì della 12esima giornata di Serie A. Le squadre si affronteranno allo Stadium in una sfida chiave sia per Pirlo che per Gasperini, entrambi alla ricerca di continuità di risultati.

In casa bianconera Pirlo dovrà sciogliere gli ultimi dubbi. In difesa Danilo dovrebbe vincere il ballottaggio con Alex Sandro. In avanti Morata favorito per affiancare Ronaldo, con Dybala inizialmente in panchina.

Nei nerazzurri Gasperini dovrebbe escludere nuovamente Gomez dall’undici titolare, pronto Malinovskyi in coppia con Pessina alle spalle di Zapata. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini