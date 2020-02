Juventus, le ultime sull’11 che affronterà il Lione: Pjanic dal 1′, Douglas Costa e Khedira verso la tribuna

Mancano poche ore alla sfida di questa sera tra Lione e Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Avversario abbordabile per i bianconeri ma da non sottovalutare, gli uomini di Sarri lo sanno bene e mantengono alta la concentrazione.

FORMAZIONE – Il tecnico bianconero ha convocato tutti i giocatori in rosa ad eccezione dell’infortunato Demiral. Recuperati dunque Pjanic, Higuain, Khedira e Douglas Costa. Tra di loro solamente il bosniaco partirà dall’inizio, Higuain si siederà in panchina mentre gli altri due probabilmente andranno in tribuna. Nell’undici bianconero rientra de Ligt al posto di Chiellini; in attacco confermato Cuadrado.

PROBABILI FORMAZIONI

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Terrier, Cornet; Dembele, Toko Ekambi. All.: Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri