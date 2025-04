Juventus, l’ex Napoli Kim per rinforzare la difesa

L’ex dirigente della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli, potrebbe decidere di puntare su un ex Napoli per rinforzare la Juventus in vista della prossima stagione. Il difensore Kim, infatti, secondo quanto riportato da SKY Germania e sul portale tuttojuve.com, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri.

“Diverse squadre hanno già mostrato un forte interesse per il difensore centrale classe ’96. Tra queste c’è anche la Juventus, che sta seguendo da vicino la situazione. La Juventus vuole giocatori forti per la difesa e vede in Kim la persona giusta per la sua esperienza internazionale, la sua forza e la sua capacità di costruire il gioco”.

L’EX SSC NAPOLI KIM PER RINFORZARE LA JUVENTUS: CRISTIANO GIUNTOLI E’ PRONTO A SBARAGLIARE LA CONCORRENZA E RIPORTARE IN ITALIANO IL DIFENSORE COREANO EX PARTENOPEO

Dopo la grande stagione lo scudetto vinto a Napoli, Kim è approdato a Monaco, con il club bavarese che ha versato a De Laurentiis il valore della clausola rescissoria. Le sue prestazioni, però, non sono mai state all’altezza e per questo si sta pensando ad una sua cessione.