Juventus, l’ex Sissoko: “Avrei voluto Osimhen nell’attacco bianconero”

Mohamed Sissoko, ex calciatore di ruolo centrocampista della Juventus, ha rilasciato nelle ultime ore alcune dichiarazioni a Radio Bianconera. Oggetto delle sue parole è il calciomercato bianconero. Soffermandosi in particolare sul reparto offensivo, è spuntato fuori il nome di Victor Osimhen, centravanti nigeriano arrivato in estate al Napoli. Ecco dunque le sue parole.

“È difficile trovare un giocatore forte che non sta giocando. A me sarebbe piaciuto per

la Juventus Victor Osimhen che poi è andato al Napoli. A me piace molto Moussa

Dembelé, secondo me potrebbe essere l’alternativa giusta a Dybala“.

Un rimpianto per Sissoko quindi, che avrebbe voluto vede il centravanti del Napoli alla Juventus. La società bianconera infatti, la scorsa estate, ha speso molto tempo e lavoro alla ricerca del centravanti da portare alla corte di Andrea Pirlo. Dopo tante trattative si è giunti all’acquisto di Alvaro Morata, di certo non la prima scelta per la dirigenza torinese.

Oltretutto l’attacco della Juventus non sta ingranando, così come tutta la squadra. La formazione bianconera non ha ancora trovato la giusta quadra tattica e molti giocatori ne stanno risentendo: tra questi vi sono ad esempio Morata, Dybala e Kulusevski su tutti.

Ovviamente nessuno può sapere cosa sarebbe successo se la Juventus avesse scelto un altro profilo come centravanti, anche perché intorno ad Osimhen vi sono tantissimi dubbi ed i tifosi napoletani si augurano di riaverlo quanto prima a disposizione ed a pieno regime.