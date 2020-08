Juventus, lo United prepara 30 milioni di euro per Douglas Costa

Il Manchester United pronto a trattare con la Juventus l’acquisto di Douglas Costa. L’esterno brasiliano è un obiettivo di mercato da diverso tempo e, a differenza del passato, adesso le condizioni per il suo approdo in Premier League ci sono tutte.

Douglas Costa è in cima alla lista dei partenti, non per le qualità, quelle non si discutono, ma per la scarsa tenuta fisica e la marea di infortuni che l’hanno colpito negli ultimi anni. Se a questo si aggiunge un ingaggio da 6 milioni di euro l’anno si capisce come la società bianconera non possa fare diversamente.

Stando a quanto riportato da talksport, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina a 27 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro.

L’offerta potrebbe soddisfare il club bianconero dato che si avvicinerebbe moltissimo al prezzo imposto dalla società per lasciarlo partire. A queste condizioni, dunque, l’affare ha ottime possibilità di andare in porto.

La Juventus attende la proposta concreta per valutarla con attenzione. Novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Vedremo come andrà a finire.