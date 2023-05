Juventus, lunedì il primo round FIGC. Ziliani annuncia: “Primo passo verso la Serie B, inevitabile”

Lunedì prossimo si conoscerà, almeno per una parte, il futuro della Juventus. Il 22 maggio, infatti, è prevista la sentenza che porterà novità in merito alla penalizzazione inflitta ai bianconeri, la cui posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente per la manovra stipendi. Il comportamento reiterato dei bianconeri nelle passate stagioni, infatti, non può essere tollerato nemmeno dalla FIGC.

Ad anticipare parte della sentenza che sarà emessa da parte della FIGC, il giornalista Paolo Ziliani, il quale scrive su Twitter: “La penalizzazione di lunedì, primo passo della Juventus verso la B. Inevitabile”. Per la manovra stipendi, infatti, il club bianconero rischierebbe seriamente di ripartire dalla serie inferiore.

Lo stesso TuttoSport, infatti, rivela che la Juventus potrebbe ricevere solo lunedì 21 punti di penalizzazione. Nelle settimane precedenti, lo stesso Ziliani rivelò: “Ai tifosi juventini che già pregustano la qualificazione alle coppe 23-24, c’è qualcuno che può gentilmente spiegare che: 1) al 99% la Juventus finirà in serie B; 2) al 100% l’UEFA la escluderà dalle coppe per almeno due anni; 3) le partite da vincere oggi si giocano in tribunale“.