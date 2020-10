Juventus, Mandzukic può tornare: ecco a che condizione

Potrebbe non essere chiuso il mercato in entrata della Juventus. I bianconeri hanno visto sfumare l’arrivo di Moise Kean, finito al Paris Saint-Germain, e non hanno prelevato un’alternativa ad Alvaro Morata, unica prima punta a disposizione di Andrea Pirlo.

Tra gli svincolati di lusso figura il nome di Mario Mandzukic, idolo dei tifosi bianconeri e alla ricerca di una nuova squadra. Il centravanti croato farebbe carte false per tornare e la Juventus ci sta facendo un pensierino.

Mandzukic è rimasto in buoni rapporti con la società bianconera nonostante quanto accaduto lo scorso anno. L’attaccante finì fuori rosa principalmente per volere di Maurizio Sarri, sia per l’incompatibilità al tipo di gioco richiesto dal tecnico che per il rapporto poi naufragato tra i due.

Per Pirlo l’attaccante rappresenterebbe un rinforzo più che utile, il tecnico sarebbe pronto a dare l’ok al suo arrivo, ma la società ha posto delle condizioni.

Affinché l’affare vada in porto il centravanti dovrà accettare un contratto a cifre modeste con la possibilità di inserire vari bonus, il ruolo non sarà di primo piano ma quello di alternativa di lusso ed uomo spogliatoio. A queste condizioni il ritorno alla Juve può concretizzarsi.