Juventus, Marcos Alonso si toglie dal mercato

Marcos Alonso respinge le voci di mercato al mittente, ammettendo di voler rimanere e pensare solo al Chelsea

Marcos Alonso non si muoverà dal Chelsea, almeno per il momento. L’ex calciatore della Fiorentina sembrava essere uno degli obiettivi della Juventus, ma il calciatore si toglie ufficialmente dal mercato. In passato si è visto accostare diverse volte alla Serie A, con anche l’Inter come una potenziale acquirente. Per lui potrebbe essere un ritorno in Italia, dove trascorse delle buone annate.

Lo spagnolo però non vorrebbe abbandonare Londra, dove si trova bene e vorrebbe restare ancora a lungo. Almeno fino a quando non verrà richiesto esplicitamente dalla società.

Le parole del giocatore all’Indipendent

Ne ha parlato di recente in un’intervista all’Indipendent, dove il calciatore spagnolo si è esposto sul suo futuro.

CQua non è finita, ho firmato un contratto lungo per restare tanto tempo al Chelsea, il club più importante della mia carriera a cui voglio rendere tutta la fiducia che mi ha dato in passato” dice il giocatore. Poi aggiunge: “Ci sono sempre stati interessamenti di altri club, ma ad essere onesto non ho mai preso in considerazione l’idea di partire. Voglio solo combattere per il mio posto qui. Finché il club non mi dirà di andarmene questo sarà il mio obiettivo”.

Chiare dunque le intenzioni di Marcos Alonso, che difficilmente saluterà con anticipo i Blues. Il calciatore sembrerebbe essere legato ai colori e a Londra, spinto dalla voglia di continuare a vincere ancora con quella maglia. Dunque le pretendenti sono avvisate: Inter e Juventus lo cercarono, ma dovranno mettersi il cuore in pace. Marcos Alonso non si muove.