Juventus, maxi offerta dalla Cina per Cuadrado: il Guangzhou mette sul piatto un triennale da 12 milioni l’anno

Importante indiscrezione di mercato giunta nelle ultime ore dalla Spagna, stando a quanto riportato da Fichajes.net, il Guangzhou Evergrande ha messo nel mirino Juan Cuadrado, esterno colombiano della Juventus.

Il ricco club cinese offrirebbe al giocatore un contratto di quelli faraonici, si parla di un triennale da circa 12 milioni di euro l’anno.

Da quanto trapela in Italia, però, al momento la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del giocatore, uno dei migliori in questo inizio di stagione sotto gli ordini di Andrea Pirlo.

Il colombiano è legato alla Juventus fino al giugno 2022, ma, nonostante non sia arrivata ancora alcuna proposta di rinnovo, è felice in bianconero e difficilmente lascerà Torino a stagione in corso.

Discorso diverso nella prossima estate, quando in caso di offerte congrue la società bianconera potrebbe concedere il via libera avendo tempo e modo di trovare un sostituto all’altezza.