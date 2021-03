Juventus, mercoledì incontro per il rinnovo di Dragusin

La Juventus è pronta a discutere del futuro di Radu Dragusin, giovane difensore dell’Under 23, ma convocato e lanciato in campo in più occasioni da Andrea Pirlo in questa stagione.

Il centrale classe 2002 è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e su di lui hanno messo gli occhi parecchi club europei, su tutti Lipsia e Newcastle, pronti a mettere sul piatto un’offerta contrattuale.

Dragusin ha però deciso di dare priorità alla Juventus e mercoledì è in programma un incontro con i dirigenti del club bianconero per discutere del prolungamento.

Il giocatore vuole restare in bianconero, ma chiede garanzie sul minutaggio. Sa che la concorrenza è tanta ma vuole avere la possibilità di crescere in maniera graduale e rientrare nel giro di rotazioni di Pirlo.

La Juve tiene Dragusin in grande considerazione e da quanto trapela non dovrebbero esserci particolari problemi per la trattativa. Ulteriori sviluppi sono attesi nella giornata di mercoledì.