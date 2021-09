Juventus-Milan, scelte a sorpresa per Allegri: le formazioni

Il big match della quarta giornata di Serie A è certamente il posticipo di domenica sera tra Juventus e Milan, gara fondamentale per entrambe le squadre, ma in particolar modo per la Juve, chiamata a risollevarsi dopo un inizio di stagione complicato.

In casa bianconera Allegri rinuncerà probabilmente a Chiesa, non ancora al meglio, al suo posto Rabiot. Danilo agirà da terzino destro con Cuadrado spostato sulla linea dei centrocampisti. In attacco confermata la coppia Dybala e Morata.

Nel Milan Pioli costretto a fare a meno di Ibrahimovic e Giroud, in avanti dunque spazio a Rebic. Sulla corsia destra di difesa out Calabria, al suo posto Florenzi. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 10 Dybala, 9 Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 12 Rebic. All. Pioli