Juventus, Motta in bilico: il sogno di Cristiano Giuntoli è un ex allenatore del Napoli

Il futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è sempre più incerto. Dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta e la rinuncia definitiva alla possibilità di lottare per lo Scudetto con Inter, Napoli e gli stessi nerazzurri, Cristiano Giuntoli spera di non perdere anche il treno della UEFA Champions League.

Difficile pensare ad un addio stagione in corso ma al termine della stagione probabile che ci sarà l’esonero del tecnico ex Bologna che non ha convinto il tifo bianconero ed anche il suo principale sostenitore: Cristiano Giuntoli.

Proprio l’ex dirigente della SSC Napoli starebbe pensando ad un nuovo allenatore per la prossima stagione. Il grande sogno del dirigente bianconero è un ex SSC Napoli e suo grande pupillo: Luciano Spalletti.

LUCIANO SPALLETTI IL GRANDE SOGNO DI GIUNTOLI PER IL POST-MOTTA: DIFFICILE CHE IL MISTER ACCETTI, PROBABILE L’ARRIVO DI GASPERINI?

Difficile, se non impossibile vedere Spalletti sulla panchina della Juventus visto il suo impegno con la Nazionale Italiana. Tuttavia, Giuntoli potrebbe provare un affondo con un’offerta allettante per il mister. Difficile, però, che il mister accetti anche per via della precedente esperienza a Napoli.

Più facile, invece, vedere Gianpiero Gasperini sulla panchina dei bianconeri. Proprio l’allenatore dell’Atalanta sarebbe in rotta con la dirigenza soprattutto dopo il caso Lookman e per questo è probabile che Giuntoli punti proprio su di lui.