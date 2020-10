Juventus-Napoli, ADL pronto a chiedere un grosso risarcimento danni

Dopo la firma del protocollo per la disputa delle partite di Serie A si poteva immaginare una questione come quanto successo tra la Juventus e il Napoli. Le regole, infatti, sono chiare ma non sempre si capisce chi deve prendere una decisione.

Per questo motivo, la SSC Napoli è pronta a fare ricorso. A rivelarlo è Marco Bellinazzo, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dopo il comunicato della Lega Serie A è arrivato un altro chiarimento della ASL che ha chiarito come il suo documento sia un divieto di spostamento“.

“Una quarantena, non soft, legata a ragioni di salute pubblica. A fronte di questo documento il Napoli ha chiesto nuovamente il rinvio della partita e si riserva di passare a richieste legali per il risarcimento del danno nel caso la sua richiesta non venisse accolta“.

La SSC Napoli, nella persona di Aurelio De Laurentiis, è quindi pronta a fare ricorso e chiedere un grosso risarcimento danni per quanto accaduto.

Bisogna, però, capire se è il Napoli a non aver rispettato le regole o è stato appunto vietato alla società di partire per la trasferta di Torino.