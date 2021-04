Juventus-Napoli alle 18.45, le probabili formazioni: Gattuso prepara tre novità

Juventus e Napoli scenderanno in campo questa sera alle ore 18.45 all’Allianz Stadium. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per restare in corsa in vista della prossima Champions League.

Rino Gattuso è pronto a schierare la squadra migliore, con qualche novità in tutti i settori del campo. Queste dovrebbero essere le probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Gattuso, quindi, sarebbe pronto ad inserire dal primo minuto sia Rrahmani che Demme. Il centrocampista, infatti, è ritornato a disposizione dopo l’infortunio ed è pronto a partire dall’inizio. Anche Lozano dovrebbe prendere il posto di Matteo Politano. Quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina ed entrare nel secondo tempo.