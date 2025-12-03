mercoledì, Dicembre 3, 2025
Napoli-Juve, ci sarà un’assenza importante per Spalletti

Francesca Panico
Juventus, fonte Pixabay
La situazione di Federico Gatti è motivo di preoccupazione per i tifosi bianconeri. Il difensore della Juventus è riuscito a tornare in forma per la partita di Coppa Italia contro l’Udinese, ma è stato sostituito dal Mister durante il corso del match.

Continua, infatti, ad avvertire forti dolori al ginocchio. Riuscirà a recuperare per l’imminente scontro contro il Napoli o sarà assente?

Al termine dalla scorsa partita, l’allenatore Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi giocatori. Le sue parole:” Squadra più serena e consapevole? Confermo questa analisi. Ho visto i ragazzi più spensierati nel prendere delle decisioni e fare determinate giocate.

Dobbiamo continuare così, perché ne abbiamo bisogno. Non siamo una squadra di centometristi. Con l’Udinese abbiamo fatto una gara corretta fino al fischio finale”.

Su, invece, Gatti, lo stesso tecnico ha fornito risposte lapidarie:”Ce la farà? Non lo so. Sente dolore ed ha avvertito uno ‘scrocchio’ all’interno del ginocchio. Domani verrete informati dai nostri medici: vi diranno tutto loro”. Non resta, dunque, che aspettare le prossime comunicazioni.

