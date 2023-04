Juventus-Napoli, il pronostico di Alessandro Matri: “Vincono i bianconeri”

Ai microfoni di DAZN è intervenuto l’ex calciatore ed attaccante della Juventus, Alessandro Matri. L’ormai opinionista TV ha parlato della partita di questa sera tra i bianconeri e il Napoli, con un pronostico a favore della squadra di Massiliano Allegri: “La Juventus vuole arrivare seconda, le hanno ridato i punti“.

“Sarà una gara difficile per il Napoli a Torino. Pronostico? Per me vince la Juventus”, ha dichiarato l’ex calciatore. Una sconfitta allo Stadium, per il Napoli, non rappresenterebbe sicuramente un dramma.

Per la vittoria del campionato, infatti, il Napoli deve totalizzare nove punti nelle restanti otto gare. Un traguardo che la squadra di Luciano Spalletti può raggiungere tranquillamente nelle prossime uscite stagionali.