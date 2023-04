Juventus-Napoli, il pronostico di Fabio Caressa: “Gli azzurri non vinceranno, occhio a…”

Il giornalista di SKY, Fabio Caressa, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione sulle frequenze di Radio Deejay. Tra i vari temi toccati, sono stati fatti dei pronostico sul prossimo turno di Serie A, citando anche il Napoli.

“Salernitana-Sassuolo X, Lazio-Torino 1X, Sampdoria-Spezia 1 e secondo me si riapre totalmente la lotta per la salvezza, Empoli-Inter 2, Monza-Fiorentina X, Udinese-Cremonese 2 vedo un Ballardini infuocato, Milan-Lecce 1, Juventus-Napoli X, Atalanta-Roma 1 o 2“.

Per Caressa, quindi, il Napoli rischia di fare un’altra brutta figura dopo l’uscita dalla Champions League contro il Milan. In ogni caso, un pareggio in casa della Juventus non sarebbe da buttare dopo la sconfitta della Lazio contro il Torino (partita pronosticata in maniera errata dallo stesso Caressa).