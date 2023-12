Juventus-Napoli, le formazioni: Allegri annuncia chi non è in grado di giocare, Mazzarri schiererà un ex panchinaro

Juventus e Napoli scenderanno in campo alle ore 20.45. I due mister dovranno fare a meno di diversi indisponibili. Mazzarri dovrà rinunciare a Mario Rui ed Olivera, Allegri, invece, come dichiarato nell’ultima conferenza stampa, non avrà a disposizione Weah, con il calciatore che non è ancora in grado di giocare.

Lato SSC Napoli, l’allenatore partenopeo avrebbe intenzione di schierare Juan Jesus titolare al centro della difesa. In particolare, il mister ha chiesto al difensore se si sentisse in grado di ricoprire il ruolo da titolare in una partita così importante, con il brasiliano che non ha esitato un istante esprimendo tutta la sua voglia. Il centrale, quindi, da ex panchinaro, si ritroverà ad essere titolare in una partita fondamentale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Danilo, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Nonge.

All. Massimiliano Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Idasiak, Gollini, Demme, Ostigard, Simeone, Elmas, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Gaetano, Raspadori.

All. Walter Mazzarri