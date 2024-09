Juventus-Napoli, le probabili formazioni: sorpresa Conte, cambio modulo e McTominay in campo

Raffaele Auriemma, sulle pagine di TuttoSport, scrive del Napoli e della formazione, a sorpresa, che Antonio Conte potrebbe decidere di utilizzare per la partita contro la Juventus di Motta: “[…] la propensione offensiva e le qualità difensive di McTominay, che dovrebbe sostituire numericamente Mazzocchi, spingono Conte a rinforzare la mediana per garantire una maggiore stabilità, tornando cosi al 3-5-2”.

“L’ex United dovrebbe agire con Anguissa e Lobotka in un’inedita mediana a tre. Sugli esterni, a sinistra si prevede torni Olivera, a destra dovrebbe esserci Politano, tranne che Conte non propenda per una formazione più protetta preferendogli Mazzocchi”.

FUORI MAZZOCCHI, DENTRO IL NUOVO ACQUISTO MCTOMINAY: ANTONIO CONTE PREPARA LA SORPRESA DI FORMAZIONE PER LA PARTITA DI SABATO 21 SETTEMBRE CONTRO LA JUVENTUS DI THIAGO MOTTA

“Con Politano e Olivera ai lati e McTominay al centro, il 3-5-2 potrebbe facilmente evolversi in un 4-2-3-1, spostando lo scozzese in posizione avanzata per supportare l’attacco. Kvaratskhelia affiancherà Lukaku, occupando un ruolo che già gli appartiene con la Georgia”, conclude Auriemma sul noto quotidiano torinese.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Danilo, Cambiaso; Locatelli, K.Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; McTominay, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.