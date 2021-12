Juventus-Napoli, l’intervento dell’ASL: “Situazione da monitorare”

La sera del 6 gennaio è previsto il big match tra Juventus e Napoli. La partita però capita nuovamente in un contesto sanitario difficile, con una nuova emergenza legata soprattutto alla diffusione della variante Omicron e con la positività di alcuni tesserati.

Al momento ad esempio, tra le fila del Napoli, risultano positivi al Covid-19 Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, con quest’ultimo che è in Spagna in quarantena. A provare a chiarire la situazione ci ha pensato nelle ultime ore Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2, intervenendo ai microfoni di Fanpage.it. Ecco dunque le sue parole.

“Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione”.

“Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. Una situazione sicuramente da monitorare“.

Insomma, vige un clima di assoluta incertezza al momento. Non è possibile sbilanciarsi e non resta altro che attendere per vedere come si evolverà la situazione. Ovviamente si spera in qualche notizia positiva, non solo per il mondo del calcio.