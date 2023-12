Juventus-Napoli, uno scambio di centrocampisti nel mercato di gennaio?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per il mercato di gennaio. La squadra dovrà essere sistemata e l’intenzione è quella di rinforzare prima di tutto la difesa. Bisogna, però, non tralasciare anche i calciatori attualmente presenti in squadra, con molti club pronti a fare follie per acquistarli.

Tra questi vi sarebbe anche Zambo Anguissa, da mesi finito nel mirino della Juventus. L’ex direttore azzurro Cristiano Giuntoli farebbe follie per portarlo in bianconero e rinforzare il centrocampo per tentare la scalata allo Scudetto.

LA JUVENTUS PROPONE UNO SCAMBIO CON IL NAPOLI: ANGUISSA ALLA JUVENTUS, MCKENNIE IN AZZURRO

Secondo le ultime indiscrezioni, durante il mercato estivo la Juventus avrebbe già proposto uno scambio al Napoli: Mckennie per Anguissa. Da parte di Aurelio De Laurentiis, però, arrivò un secco no vista l’intenzione di confermare l’intera squadra vincitrice del tricolore.

Ora, però, le cose in casa Napoli sono cambiate e il presidente partenopeo potrebbe cedere i calciatori che non stanno offrendo le stesse prestazioni. Per questo motivo, a gennaio, si potrebbe aprire una trattativa di scambio tra i due centrocampisti.