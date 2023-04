Juventus nei guai, l’UEFA prepara l’esclusione da tutte le coppe europee: “Non aspetteremo giudici italiani”

Il posizionamento in classifica nell’attuale campionato di Serie A, per la Juventus, rischia di essere totalmente inutile. Secondo quanto riferito dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, la UEFA sarebbe pronta ad agire in maniera autonoma con l’esclusione dei bianconeri da tutte le competizioni europee.

La Rosea scrive che “se i tempi dell’inchiesta sulle plusvalenze si allungheranno, Nyon non attenderà i nostri giudici ma deciderà autonomamente il destino della Juve con la sua inchiesta parallela“.

Il rischio, per i bianconeri, è quindi restare fuori dalle Coppe, almeno per un anno. Non servirebbe a nulla neanche un’eventuale vittoria dell’Europa League. La Gazzetta dello Sport, infatti, rivela che “l’Uefa svolge da tempo un’indagine parallela e autonoma rispetto a quella italiana. Ha già ricevuto tutti i documenti dalla Procura di Torino. Sta esaminando le carte processuali”.

A prescindere dalla giustizia italiana, quindi, quella europea sarebbe pronta ad emettere la sua sentenza. Per il momento la Juventus ha riavuto i quindici punti di penalizzazione ed è al terzo posto in classifica in Serie A.