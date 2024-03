Juventus, nel mirino di Giuntoli un calciatore e due dirigenti della SSC Napoli?

Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere diversi affari dalla SSC Napoli. Proprio dal suo ex club, infatti, il nuovo dirigente bianconero vuole costruire le basi per la Juventus del futuro, un club che dovrà ritornare a dominare in Italia e in Europra.

Per questo motivo Giuntoli avrebbe messo nel mirino non solo Giacomo Raspadori, il quale potrebbe approdare a Torino per una cifra di circa 30 milioni di euro

TUTTOSPORT: CRISTIANO GIUNTOLI PRENDE TRE PILASTRI DELLA SSC NAPOLI

Oltre l’attaccante azzurro, Giuntoli seguirebbe due senatori della dirigenza azzurra: Pompilio e Micheli. Già nelle scorse settimane, infatti, TuttoSport aveva accennato di tale possibilità.

““Una è il suo braccio destro Pompilio, l’altra è quella di Micheli, capo scout del Napoli. Giuntoli ci prova sapendo che non sarà facile strapparli a De Laurentiis“.