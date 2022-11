Juventus, nel mirino Emerson Royal

I bianconeri avrebbero puntato Emerson Royal per l’estate. Il calciatore brasiliano sta trovando tanto spazio con il Tottenham

Non una stagione esaltante quella di Emerson Royal a Londra. Nonostante il calciatore brasiliano stia trovando molto spazio con la maglia del Tottenham, continua a non convincere molti dei tifosi londinesi.

Il giocatore, infatti, spesso è stato protagonista di alcuni errori di troppo a livello difensivo tanto che i tifosi hanno iniziato a chiedere la sua cessione. Antonio Conte, per ora, sembra non volersi privare del giocatore ma c’è chi in estate potrebbe fare un tentativo per averlo. Non solo la Juventus, squadra che lo segue sin dai tempi del Barcellona, ma anche un’altra spagnola.

Da Siviglia a… Madrid?

Nella scorsa stagione ha giocato benissimo con la maglia del Real Betis, tanto che il Barcellona ha deciso di riacquistarlo e poi cederlo un mese dopo al Tottenham. I londinesi lo hanno preso per circa 25 milioni di euro, cifra che ora potrebbero raddoppiare per privarsene.

Il Tottenham attualmente lo valuta tra i 35 e i 40 milioni, cifra non propriamente proibitiva per l’Atletico Madrid. Un po’ più per la Juventus, che sembra intenzionata a fare un tentativo, sì, ma senza spingersi troppo oltre.

I bianconeri avrebbero come obiettivo principale Alvaro Odriozola, anche se un certo Andrea Cambiaso sembra scalpitare per un posto da titolare con la maglia bianconera. Attualmente è al Bologna, dove sta facendo vedere buone cose, e potrebbe essere il profilo giusto per far ripartire le fasce difensive. L’addio di Alex Sandro è confermato, chi lo sostituirà no.