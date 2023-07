Juventus nel valzer di punte: il Chelsea punta Mbappé, Lukaku lo blocca

Kylian Mbappe domina ancora una volta le prime pagine dei giornali, questa volta con un nome a sorpresa che viene tirato fuori dal cilindro: Todd Boehly vuole prelevarlo, ma servirà l’uscita di Lukaku prima. La Juventus osserva

Secondo Duncan Castles del Daily Record, il Chelsea ha aperto una trattativa con il Paris Saint Germain per ingaggiare Mbappe. Boehly ha condotto trattative dirette con il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi e sembra intenzionato a fare un’offerta.

Il Chelsea offre al PSG un accordo cash più un giocatore, anche se non è chiaro quali sarebbero i giocatori oggetto dello scambio. Resta da vedere se Mbappe sia interessato a unirsi al Chelsea, avendo rifiutato solo la scorsa settimana di negoziare con l’Al Hilal. La squadra saudita aveva accettato un’offerta di 300 milioni di euro dal PSG, ma è opinione diffusa che Mbappe voglia unirsi al Real Madrid. In effetti Mbappe preferisce trasferirsi a Madrid in maniera gratuita quando il suo contratto scadrà alla fine della prossima stagione.

E Lukaku?

Se non esce Lukaku, però, difficilmente il Chelsea affonderà il colpo. Il calciatore belga è ancora nel mirino della Juventus, che però deve prima cedere Vlahovic. Il serbo sembra viaggiare verso la permanenza in bianconero, che però potrebbe finire per diventare conferma con il passare del tempo.

Intanto, il PSG ha messo in lista di trasferimento Mbappe ed è deciso a vendere la superstar francese quest’estate per evitare di perderlo in trasferimento gratuito l’anno prossimo. Mbappe è stato esiliato dal PSG, che lo ha escluso dalla tournée estiva in Giappone e lo ha fatto allenare con altri giocatori in lista di trasferimento.